ru ua
Вт, 03 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ізраїль передав київським лікарням інноваційні медикаменти

Новость на русском →
Вівторок 03 травня 2022 13:41
Ізраїль передав київським лікарням інноваційні медикаменти Фото: Ізраїль передав київським лікарням інноваційні медикаменти (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Ізраїльський гуманітарний проект "Фріда", який допомагає українцям з початку війни в найгарячіших точках, передав за участю голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайла Радуцького, інноваційні ліки та медичну гуманітарну допомогу для київських лікарень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ідеолога проекту Романа Гольдмана.

"Ми сьогодні передали унікальну медичну допомогу від держави Ізраїль для київських лікарень. На зустрічі також був голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький, оскільки проект "Фріда" співпрацює з Комітетом", - розповідає Гольдман.

З самого початку бойових дій ізраїльські лікарі в об'єднанні з українськими, допомогли вже тисячам українців, яких евакуювали з гарячих точок, направляли на лікування в Ізраїль і передавали необхідні для життя медикаменти.

"Ми хочемо, щоб ця допомога тривала, бо Ізраїль дуже співпереживає українцям у цій війні", - резюмував Роман Гольдман.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Гуманітарна допомога
NEWS
69-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
69-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні