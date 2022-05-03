Ізраїль передав київським лікарням інноваційні медикаменти

Ізраїльський гуманітарний проект "Фріда" , який допомагає українцям з початку війни в найгарячіших точках, передав за участю голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайла Радуцького, інноваційні ліки та медичну гуманітарну допомогу для київських лікарень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ідеолога проекту Романа Гольдмана.

"Ми сьогодні передали унікальну медичну допомогу від держави Ізраїль для київських лікарень. На зустрічі також був голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький, оскільки проект "Фріда" співпрацює з Комітетом", - розповідає Гольдман.

З самого початку бойових дій ізраїльські лікарі в об'єднанні з українськими, допомогли вже тисячам українців, яких евакуювали з гарячих точок, направляли на лікування в Ізраїль і передавали необхідні для життя медикаменти.

"Ми хочемо, щоб ця допомога тривала, бо Ізраїль дуже співпереживає українцям у цій війні", - резюмував Роман Гольдман.