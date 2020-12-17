Ізраїль передав Харкову апарати ШВЛ і захисні костюми

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Ізраїль передав для Клінічної багатопрофільної лікарні №17 Харкова апарати ШВЛ і захисні костюми. Обладнання для лікарні профінансоване Посольством Ізраїлю та ізраїльським агентством з розвитку міжнародного співробітництва MASHAV.

Про це повідомляється на сторінці посольства у Facebook.

Апарати ШВЛ, а також захисне спорядження для медичних бригад (60 тисяч масок та 1,2 тисячі одиниць спецодягу) харківській лікарні передали надзвичайний та повноважний посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон та його заступник Йоав Бистрицьки.

"Ми керуємось гаслом "Тікун Олам", відновлюючи світ і допомагаючи людям у важкі часи, і коли ми почули, як керівництво міста Харкова розповідає нам про ситуацію в лікарнях, ми не могли стояти осторонь і вирішили допомогти", - зазначив посол.

Як зазначається, загалом у 2020-му році Ізраїль надав Україні допомогу у боротьбі з COVID-19, еквівалентну мільйонам гривень.

Як писало РБК-Україна, в Україні за останню добу виявили 12 047 нових випадків коронавірусу, зокрема, 554 - у Харківській області.

Нагадаємо, раніше в рамках допомоги Україні Ізраїль профінансував проект із забезпечення водою жителів прифронтових селищ на Донбасі.