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Израиль перебросил на сирийскую границу дополнительные танки и артиллерию

НовостиОбщество    01.07.2018 - 15:20
Иллюстративное фото: израильская армия (idfblog.com)
Иллюстративное фото: израильская армия (idfblog.com)

Израиль перебросил танки и артиллерию в район Голанских высот

Руководство Армии обороны Израиля приняло решение усилить войска на границе с Сирией дополнительными танками и артиллерией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что Израиль перебросил дополнительные танки и артиллерию в район Голанских высот. Так, решение связано с возобновлением боевых действий на этих территориях.

"По итогам анализа оперативной обстановки, проведенного командованием северного округа, решено усилить 210-ю дивизию на Голанских высотах дополнительными бронетанковыми и артиллерийскими силами", - говорится в заявлении.

По данным Армии обороны Израиля, войска прибыли на место дислокации утром 1 июля. При этом в Израиле заявили, что не намерены вмешиваться в события на сирийской территории.

Напомним, ранее сообщалось, что войска Башара аль-Асада пошли в наступление на юго-западе Сирии.

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Теги публикации: Израиль, Сирия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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