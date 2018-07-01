Ізраїль перекинув на сирійський кордон додаткові танки і артилерію

Ізраїль перекинув танки і артилерію в район Голанських висот

Керівництво Армії оборони Ізраїлю прийняло рішення посилити війська на кордоні з Сирією додатковими танками і артилерією. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Повідомляється, що Ізраїль перекинув додаткові танки і артилерію в район Голанських висот. Так, рішення пов'язане з відновленням бойових дій на територіях, суміжних з сирійськими.

"За підсумками аналізу оперативної обстановки, проведеного командуванням північного округу, вирішено посилити 210 дивізію на Голанських висотах додатковими бронетанкововими і артилерійськими силами", - йдеться в заяві.

За даними Армії оборони Ізраїлю, війська прибули на місце дислокації вранці 1 липня. При цьому в Ізраїлі заявили, що не мають наміру втручатися в події на сирійській території.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що війська Башара аль-Асада пішли в наступ на південному заході Сирії.