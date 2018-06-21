Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Войска Асада пошли в наступление на юго-западе Сирии

НовостиПроисшествия    21.06.2018 - 17:29
Фото: войска Сирии (gmx.ch)
Фото: войска Сирии (gmx.ch)

За последние 2 дня около 12,5 тыс. гражданского населения покинули, спасаясь бегством

Войска Башара аль-Асада пошли в наступление на юго-западе Сирии. Об этом сообщает Reuters

"Сирийские правительственные войска пошли в наступление на повстанцев в юго-западных районах страны после обещания президента Башара аль-Асада вернуть под свой контроль приграничные с Иорданией и Израилем части Сирии, а также занятые Израилем Голанские высоты", - говорится в сообщении.

Так, сообщается, что за последние 2 дня около 12,5 тыс. гражданского населения покинули, спасаясь бегством, город Бусра аль-Харир и соседние районы провинции Дераа.

Как известно, это масштабное наступление войск Асада может привести к дальнейшей эскалации опустошительной войны в Сирии, которая длится уже 7 лет. США уже осудили такие действия правительственных войск.

Напомним, ранее сообщалось, что государственный департамент США пригрозил Сирии жесткими мерами в случае наступления правительственной армии в зоне деэскалации на юго-западе страны.

Количество заявлений на убежище в ЕС в I квартале 2018 упало на 15% В Сирии в результате авиаудара погибли 52 бойцов
Теги публикации: Башар Асад, Сирия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Под Одессой нашли тело 10-летнего ребенка, которого волной смыло в море
"Ура! Слава!" Украинский нардеп возрадовался победе сборной России
"Я держусь": Сенцов написал письмо российскому кинокритику
Это болезнь? Супрун развенчала миф о гомосексуальности
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь