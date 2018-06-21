Войска Асада пошли в наступление на юго-западе Сирии

За последние 2 дня около 12,5 тыс. гражданского населения покинули, спасаясь бегством

Войска Башара аль-Асада пошли в наступление на юго-западе Сирии. Об этом сообщает Reuters

"Сирийские правительственные войска пошли в наступление на повстанцев в юго-западных районах страны после обещания президента Башара аль-Асада вернуть под свой контроль приграничные с Иорданией и Израилем части Сирии, а также занятые Израилем Голанские высоты", - говорится в сообщении.

Так, сообщается, что за последние 2 дня около 12,5 тыс. гражданского населения покинули, спасаясь бегством, город Бусра аль-Харир и соседние районы провинции Дераа.

Как известно, это масштабное наступление войск Асада может привести к дальнейшей эскалации опустошительной войны в Сирии, которая длится уже 7 лет. США уже осудили такие действия правительственных войск.

Напомним, ранее сообщалось, что государственный департамент США пригрозил Сирии жесткими мерами в случае наступления правительственной армии в зоне деэскалации на юго-западе страны.