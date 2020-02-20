ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Израиль и Палестина договорились о завершении торговой войны

Новости » Политика     20.02.2020 - 14:32
Израиль и Палестина договорились о завершении торговой войны
Фото: флаг Израиля (minagro.gov.ua)

Торговый спор между Израилем и Палестиной возник в сентябре 2019 года

Израиль и Палестина заключили соглашение, чтобы завершить торговый спор, который длился пять месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В заявлении Министерства обороны Израиля говорится, что "бойкот телятины отменен, торговля с Палестиной будет соответствующим образом восстановлена".

Отмечается, что торговый спор возник в сентябре 2019 года. Тогда Палестина объявила о бойкоте израильской телятины. В свою очередь Израиль заявил, что это нанесло местным фермерам ущерб в 70 млн долларов. В январе 2020 года правительство Израиля объявило о прекращении импорта всей сельскохозяйственной продукции с территории, контролируемой Палестиной. В феврале 2020 Министерство обороны Израиля запретило любой экспорт палестинских товаров через Иорданию.

Напомним, ранее палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о приверженности миру с Израилем. По словам лидера Палестины, "мирный план Трампа" не может обеспечить мир в регионе, поскольку он нарушает международное право. При этом Аббас отметил, что не против еврейского народа, а против "любого, кто нападает на Палестину, независимо от религии".

Ранее постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон заявил, о готовности Израиля приступить к прямым переговорам с Палестиной относительно урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

В Израиле назначили дату рассмотрения дела против Нетаньяху Израиль сформировал группу для определения границ по "сделке века"
Новости Украины ИзраильПалестина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь