Израиль и Палестина договорились о завершении торговой войны

Фото: флаг Израиля (minagro.gov.ua)

Торговый спор между Израилем и Палестиной возник в сентябре 2019 года

Израиль и Палестина заключили соглашение, чтобы завершить торговый спор, который длился пять месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В заявлении Министерства обороны Израиля говорится, что "бойкот телятины отменен, торговля с Палестиной будет соответствующим образом восстановлена".

Отмечается, что торговый спор возник в сентябре 2019 года. Тогда Палестина объявила о бойкоте израильской телятины. В свою очередь Израиль заявил, что это нанесло местным фермерам ущерб в 70 млн долларов. В январе 2020 года правительство Израиля объявило о прекращении импорта всей сельскохозяйственной продукции с территории, контролируемой Палестиной. В феврале 2020 Министерство обороны Израиля запретило любой экспорт палестинских товаров через Иорданию.

Напомним, ранее палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о приверженности миру с Израилем. По словам лидера Палестины, "мирный план Трампа" не может обеспечить мир в регионе, поскольку он нарушает международное право. При этом Аббас отметил, что не против еврейского народа, а против "любого, кто нападает на Палестину, независимо от религии".

Ранее постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон заявил, о готовности Израиля приступить к прямым переговорам с Палестиной относительно урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.