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Израиль ожидает, что Хезболла будет выпускать 2000 ракет в день,- чиновник ЦАХАЛ

Автор: Наталья Скороход

Израильские военные ожидают, что в случае обострения конфликта террористическая группировка "Хезболла" будет запускать по Израилю по 2000 ракет в день. Об этом заявил израильский военный чиновник, генерал-майор Ури Гордин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

В интервью AFP глава командования тыла Израиля заявил, что страна не хочет войны с "Хезболлой", но готова столкнуться с ракетной атакой.

Во время Тогда, по словам Гордина, по Израилю выпускали не менее 400 ракет в день.

Напомним, что израильские военные устроили облаву на ХАМАС. Ликвидировали пятерых боевиков.

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Израиль