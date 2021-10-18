Ізраїль очікує, що Хезболла буде випускати 2000 ракет в день, - чиновник ЦАХАЛ

В інтерв'ю AFP глава командування тилу Ізраїлю заявив, що країна не хоче війни з "Хезболлою", але готова зіткнутися з ракетною атакою.

Під час Тоді, за словами Гордіна, по Ізраїлю випускали не менше 400 ракет на день.