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Ізраїль очікує, що Хезболла буде випускати 2000 ракет в день, - чиновник ЦАХАЛ

Автор: Наталья Скороход

Ізраїльські військові очікують, що в разі загострення конфлікту терористичне угруповання "Хезболла" буде запускати по Ізраїлю по 2000 ракет на день. Про це заявив ізраїльський військовий чиновник, генерал-майор Урі Гордін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

В інтерв'ю AFP глава командування тилу Ізраїлю заявив, що країна не хоче війни з "Хезболлою", але готова зіткнутися з ракетною атакою.

Під час Тоді, за словами Гордіна, по Ізраїлю випускали не менше 400 ракет на день.

Нагадаємо, що ізраїльські військові влаштували облаву на ХАМАС. Ліквідували п'ятьох бойовиків.

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Ізраїль