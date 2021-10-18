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Израиль ожидает, что Хезболла будет выпускать 2000 ракет в день,- чиновник ЦАХАЛ

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Израиль, Понедельник 18 октября 2021 02:02
Израиль ожидает, что Хезболла будет выпускать 2000 ракет в день,- чиновник ЦАХАЛ Фото: ЦАХАЛ ожидает от от Хезболлы по 2000 ракет в день в случае обострения (twitter.com/TamerMisshal)
Автор: Наталья Скороход

Израильские военные ожидают, что в случае обострения конфликта террористическая группировка "Хезболла" будет запускать по Израилю по 2000 ракет в день. Об этом заявил израильский военный чиновник, генерал-майор Ури Гордин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

В интервью AFP глава командования тыла Израиля заявил, что страна не хочет войны с "Хезболлой", но готова столкнуться с ракетной атакой.

Во время майского конфликта между Израилем и ХАМАСом террористические группы выпустили по еврейскому государству около 4400 снарядов. Система ПВО "Железный купол" перехватила около 90 процентов ракет, направлявшихся в населенные районы, и чуть менее 300 поразили населенные районы. Тогда, по словам Гордина, по Израилю выпускали не менее 400 ракет в день.

По его словам, в случае будущего "конфликта или войны с "Хезболлой", мы ожидаем, что из Ливана в Израиль ежедневно будет выпущено более чем в пять раз больше ракет".

"В основном, мы наблюдаем от 1500 до 2500 ракет, запускаемых ежедневно по Израилю", - сказал он.

Напомним, что израильские военные устроили облаву на ХАМАС. Ликвидировали пятерых боевиков.

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