Израиль ожидает, что Хезболла будет выпускать 2000 ракет в день,- чиновник ЦАХАЛ

Израильские военные ожидают, что в случае обострения конфликта террористическая группировка "Хезболла" будет запускать по Израилю по 2000 ракет в день. Об этом заявил израильский военный чиновник, генерал-майор Ури Гордин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

В интервью AFP глава командования тыла Израиля заявил, что страна не хочет войны с "Хезболлой", но готова столкнуться с ракетной атакой.

Во время майского конфликта между Израилем и ХАМАСом террористические группы выпустили по еврейскому государству около 4400 снарядов. Система ПВО "Железный купол" перехватила около 90 процентов ракет, направлявшихся в населенные районы, и чуть менее 300 поразили населенные районы. Тогда, по словам Гордина, по Израилю выпускали не менее 400 ракет в день.

По его словам, в случае будущего "конфликта или войны с "Хезболлой", мы ожидаем, что из Ливана в Израиль ежедневно будет выпущено более чем в пять раз больше ракет".