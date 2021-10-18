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Ізраїль очікує, що Хезболла буде випускати 2000 ракет в день, - чиновник ЦАХАЛ

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Ізраїль, Понеділок 18 жовтня 2021 02:02
Ізраїль очікує, що Хезболла буде випускати 2000 ракет в день, - чиновник ЦАХАЛ Фото: ЦАХАЛ очікує від від Хезболли по 2000 ракет в день у разі загострення (twitter.com/TamerMisshal)
Автор: Наталья Скороход

Ізраїльські військові очікують, що в разі загострення конфлікту терористичне угруповання "Хезболла" буде запускати по Ізраїлю по 2000 ракет на день. Про це заявив ізраїльський військовий чиновник, генерал-майор Урі Гордін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

В інтерв'ю AFP глава командування тилу Ізраїлю заявив, що країна не хоче війни з "Хезболлою", але готова зіткнутися з ракетною атакою.

Під час травневого конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом терористичні групи випустили по єврейській державі близько 4400 снарядів. Система ППО "Залізний купол" перехопила близько 90 відсотків ракет, що прямували в населені райони, і трохи менше 300 вразили населені райони. Тоді, за словами Гордіна, по Ізраїлю випускали не менше 400 ракет на день.

За його словами, у разі майбутнього "конфлікту або війни з "Хезболлою", ми очікуємо, що з Лівану до Ізраїлю щодня буде випущено більш ніж у п'ять разів більше ракет".

"В основному, ми спостерігаємо від 1500 до 2500 ракет, що запускаються щодня по Ізраїлю", - сказав він.

Нагадаємо, що ізраїльські військові влаштували облаву на ХАМАС. Ліквідували п'ятьох бойовиків.

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