Ізраїль відповів на ракетний обстріл з сектора Газа

Ілюстративне фото: ВВС Ізраїлю (politros.com)

Ізраїль атакував зокрема штаб-квартиру "Ісламського джихаду"

Військово-повітряні Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакували об'єкти радикального палестинського угруповання "Ісламський джихад" в секторі Газа. Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу ізраїльської армії.

Відомо, що атака поизошла вночі в п'ятницю, 15 листопада, у відповідь на дві ракети, випущені раніше з сектора Газа.

"Зараз ЦАХАЛ атакує об'єкти терористів "Ісламського джихаду", - зазначено в повідомленні.

Пізніше в ізраїльської армії повідомили, що серед атакованих об'єктів терористів будівля, що використовувалася при приготуванні компонентів для ракет. Також атаці піддалася штаб-квартира організації в місті Хан-Юніс.

Нагадаємо, увечері в четвер, 14 листопада, з сектора Газа в бік Ізраїлю було запущено дві ракети по ізраїльській території.

Атаки сталися після того, як сторони в Єгипті досягли перемир'я після двох діб інтенсивних обмінів ударами між палестинським угрупуванням "Ісламський джихад" і ізраїльськими військовими

Проте, вже опівдні 14 листопада п'ять ракет були випущені з Гази. Дві були перехоплені, ще через п'ять годин "Залізний купол" перехопив один випущений по Ізраїлю снаряд.