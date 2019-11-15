Из сектора Газа в сторону Израиля запустили две ракеты

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В Израиле сработала воздушная тревога

Из сектора Газа в сторону Израиля запустили вечером в четверг, 14 ноября, были выпущены две ракеты по израильской территории. Об этом сообщает Армия обороны Израиля.

Отмечается, что обе ракеты были перехвачены системой ПВО "Железный купол". На запуск ракет сработала воздушная тревога.

Ранее пресс-служба израильской армии проинформировала о том, что сирены ПВО сработали в городе Сдерот и районах, прилегающих к сектору Газа.

Отметим, что стороны в Египте после двух суток интенсивных обменов ударами между палестинской группировкой "Исламский джихад" и израильскими военными достигли перемирия.

Однако уже в полдень 14 ноября из Газы были выпущены пять ракет, две из них были перехвачены, еще через пять часов "Железный купол" перехватил один выпущенный по Израилю снаряд. Израильские военные пока не проводили ответные удары на эти атаки.

Напомним, боевые действия между Израилем и сектором Газа вспыхнули 12 ноября после ликвидации израильскими силами одного из командиров палестинской группировки "Исламский Джихад" Баху Абу аль-Атта во время удара в Газе.

После убийства палестинского командира из сектора Газа в сторону израильских городов были выпущены ракеты. Израиль ответил бомбардировкой объектов группировки "Исламский Джихад" в секторе Газа.