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Израиль ответил на ракетную атаку из сектора Газа танковым обстрелом


Армия обороны Израиля зафиксировала пять пусков ракет из сектора Газа

Израильские военные зафиксировали запуски пяти ракет по территории Израиля из сектора Газа в субботу, 30 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля в Twitter.

О разрушениях или пострадавших израильская сторона не сообщила.

"Пять ракетных пусков зафиксированы из сектора Газа по израильской территории", - говорится в сообщении.

Позже Армия обороны Израиля заявила об ответной атаке по позициям ХАМАС в секторе Газа, их обстреляли из танков.

"Танки Армии обороны Израиля только что атаковали ряд позиций террористической организации ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа израильской территории", - говорится в сообщении.

Напомним, Общество Красного Креста Палестины сообщило, что в результате столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа погибли 2 демонстрантов, еще более 100 получили ранения.

В то же время в израильской армии сообщили, что на участках границы между сектором Газа и Израилем 30 марта собралось около 40 тысяч демонстрантов, они поджигали шины и бросали камни и взрывчатые предметы в сторону израильских военных.

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