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Израиль оценил вероятность полномасштабной войны между Россией и Украиной

Автор: Анастасия Рокитна

Глава МИД Израиля Яир Лапид считает, что ситуация между Украиной и Россия не будет обостряться в ближайшее время. Но он обеспокоен, что этот кризис отвлекает внимание от переговоров с Ираном по ядерной сделке, которые проходят в Вене.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Axios.

"Сейчас оценка Израиля такая, что мы не увидим насильственной конфронтации (между РФ и Украиной, - ред.) в ближайшее время. Я также не думаю, что там вот-вот начнется мировая война", - спрогнозировал чиновник.

По его словам, Израиль находится в сложной ситуации, поскольку вторая по величине еврейская община в мире находится в РФ, а пятая - в Украине.

"Мы обязаны действовать с осторожностью в отношении российско-украинского кризиса", - добавил он.

По его словам, кризис между Украиной и РФ отвлекает внимание от переговоров с Ираном по ядерной сделке, которые проходят в Вене.

"Нам бы хотелось, чтобы США уделили этому вопросу более пристальное внимание, чтобы предотвратить опасные вещи", - сказал глава израильского МИД.

Напомним, Белый дом изменил оценку возможности вторжения РФ в Украину.

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