Ізраїль оцінив імовірність повномасштабної війни між Росією та Україною

"Наразі оцінка Ізраїлю така, що ми не побачимо насильницької конфронтації найближчим часом. Я також не думаю, що там ось-ось почнеться світова війна", - спрогнозував чиновник.

За його словами, Ізраїль перебуває в складній ситуації, оскільки друга за величиною єврейська община у світі перебуває в РФ, а п'ята - в Україні.

"Ми зобов'язані діяти з обережністю щодо російсько-української кризи", - додав він.

За його словами, криза між Україною і РФ відволікає увагу від переговорів з Іраном щодо ядерної угоди, які проходять у Відні.

"Нам би хотілося, щоб США приділили цьому питанню більш пильну увагу, щоб запобігти небезпечним речам", - сказав глава ізраїльського МЗС.