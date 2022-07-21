Израиль отправит в Москву делегацию из-за попыток ликвидации Еврейского агентства

Израиль решил направить в Москву правительственную делегацию из-за попыток прекратить работу Еврейского агентства (Сохнут), которое занимается вопросами репатриации в Израиль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Яира Лапида.
Кроме того, по информации СМИ, в Басманный суд Москвы поступил иск о ликвидации Еврейского агентства. Беседа по иску назначена на 28 июля.
Напомним, правительство России требует прекратить работу Еврейского агентства на территории страны.
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