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Израиль отправит в Москву делегацию из-за попыток ликвидации Еврейского агентства

Фото: Израиль отправит в Москву делегацию из-за попыток ликвидации Еврейского агентства (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Израиль решил направить в Москву правительственную делегацию из-за попыток прекратить работу Еврейского агентства (Сохнут), которое занимается вопросами репатриации в Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Яира Лапида.

Кроме того, по информации СМИ, в Басманный суд Москвы поступил иск о ликвидации Еврейского агентства. Беседа по иску назначена на 28 июля.

Напомним, правительство России требует прекратить работу Еврейского агентства на территории страны.

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Израиль