Ізраїль відправить до Москви делегацію через спроби ліквідації Єврейського агентства

Ізраїль вирішив направити в Москву урядову делегацію через спроби припинити роботу Єврейського агентства (Сохнут), яке займається питаннями репатріації в Ізраїль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію прем'єр-міністра Ізраїлю Яіра Лапіда.
Крім того, за інформацією ЗМІ, в Басманний суд Москви надійшов позов про ліквідацію Єврейського агентства. Бесіда за позовом призначена на 28 липня.
Нагадаємо, уряд Росії вимагає припинити роботу Єврейського агентства на території країни.
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