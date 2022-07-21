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Ізраїль відправить до Москви делегацію через спроби ліквідації Єврейського агентства

Фото: Ізраїль відправить до Москви делегацію через спроби ліквідації Єврейського агентства (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Ізраїль вирішив направити в Москву урядову делегацію через спроби припинити роботу Єврейського агентства (Сохнут), яке займається питаннями репатріації в Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію прем'єр-міністра Ізраїлю Яіра Лапіда.

Крім того, за інформацією ЗМІ, в Басманний суд Москви надійшов позов про ліквідацію Єврейського агентства. Бесіда за позовом призначена на 28 липня.

Нагадаємо, уряд Росії вимагає припинити роботу Єврейського агентства на території країни.

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Ізраїль