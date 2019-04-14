Израиль отправит на Луну новый космический аппарат

Израиль отправит на Луну новую космическую станцию "Берешит-2". Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает РБК-Украина со ссылкой на Jerusalem Online.

По его словам, государство примет участие в запуске второго космического аппарата на Луну.

"Я надеюсь, что вторая попытка будет успешной, и мы действительно станем четвертой страной, которая осуществит штатную посадку на Луну. Мы будем пытаться снова и снова, пока не добьемся успеха, и я считаю, что у нас будет больше шансов на успех уже во второй раз", - отметил Нетаньяху.

Напомним, вечером 11 апреля при прилунении разбился частный израильский космический аппарат "Берешит". Причины аварии пока неизвестны, по предварительным данным у него возникли проблемы с двигателем. Его строительство началось в рамках конкурса Google Lunar X Prize 8 лет назад, общие затраты на миссию составили около 100 млн долларов.

21 февраля американская компания SpaceX вывела "Берешит" на траекторию полета к Луне. 5 апреля аппарат перешел на лунную орбиту, а Израиль стал седьмой страной, которая достигла естественного спутника Земли.

Ранее также сообщалось, что SpaceX запустила Falcon Heavy с саудовским спутником.