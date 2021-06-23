Израиль отложил до августа въезд вакцинированным иностранцам

Кабинет министров Израиля принял решение отложить на месяц въезд вакцинированным от коронавируса туристам в частном порядке. Этот шаг был принят на фоне роста числа ежедневных случаев COVID-19 из-за распространения штамма "Дельта".

Правительство проголосовало за то, чтобы отложить запланированное на 1 июля начало приема иностранных вакцинированных от коронавируса туристов из ряда стран в частном порядке до 1 августа.

Выезжающие за границу граждане Израиля перед посадкой в самолет будут обязаны подписать декларацию с обещанием не посещать страны с высоким уровнем риска заражения новыми штаммами COVID-19.

На заседании правительства также было принято решение вернуть обязательное ношение масок, если в стране будет наблюдаться в среднем 100 ежедневных случаев заражения коронавирусом в течение недели.