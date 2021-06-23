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Израиль отложил до августа въезд вакцинированным иностранцам

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Иерусалим, Среда 23 июня 2021 21:35
Израиль отложил до августа въезд вакцинированным иностранцам Фото: Израиль отложил до августа прием привитых частных туристов (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кабинет министров Израиля принял решение отложить на месяц въезд вакцинированным от коронавируса туристам в частном порядке. Этот шаг был принят на фоне роста числа ежедневных случаев COVID-19 из-за распространения штамма "Дельта".

Об этом сообщило издание Times of Israel.

Правительство проголосовало за то, чтобы отложить запланированное на 1 июля начало приема иностранных вакцинированных от коронавируса туристов из ряда стран в частном порядке до 1 августа.

Выезжающие за границу граждане Израиля перед посадкой в самолет будут обязаны подписать декларацию с обещанием не посещать страны с высоким уровнем риска заражения новыми штаммами COVID-19.

На заседании правительства также было принято решение вернуть обязательное ношение масок, если в стране будет наблюдаться в среднем 100 ежедневных случаев заражения коронавирусом в течение недели.

Напомним, 20 июня правительство Израиля решило разрешить с 1 июля въезд вакцинированных туристов в частном порядке.

Сегодня, 23 июня, власти Израиля призвали население страны соблюдать осторожность из-за новой волны коронавируса, которую спровоцировал штамм COVID-19 "Дельта".

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