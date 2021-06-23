Ізраїль відклав до серпня в'їзд вакцинованим іноземцям
Кабінет міністрів Ізраїлю прийняв рішення відкласти на місяць в'їзд вакцинованим від коронавірусу туристам в приватному порядку. Цей крок був прийнятий на тлі зростання числа щоденних випадків COVID-19 через поширення штаму "Дельта".
Про це повідомило видання Times of Israel.
Уряд проголосував за те, щоб відкласти запланований на 1 липня початок приймання іноземних вакцинованих від коронавірусу туристів з ряду країн в приватному порядку до 1 серпня.
Виїжджають за кордон громадяни Ізраїлю перед посадкою в літак будуть зобов'язані підписати декларацію з обіцянкою не відвідувати країни з високим рівнем ризику зараження новими штамами COVID-19.
На засіданні Уряду також було прийнято рішення повернути обов'язкове носіння масок, якщо в країні буде спостерігатися в середньому 100 щоденних випадків зараження коронавірусом протягом тижня.
Нагадаємо, 20 червня уряд Ізраїлю вирішив дозволити з 1 липня в'їзд вакцинованих туристів в приватному порядку.
Сьогодні, 23 червня, влада Ізраїлю закликала населення країни дотримуватися обережності через нову хвилю коронавірусу, яку спровокував штам COVID - 19 " Дельта".