Ізраїль відклав до серпня в'їзд вакцинованим іноземцям

Кабінет міністрів Ізраїлю прийняв рішення відкласти на місяць в'їзд вакцинованим від коронавірусу туристам в приватному порядку. Цей крок був прийнятий на тлі зростання числа щоденних випадків COVID-19 через поширення штаму "Дельта".

Уряд проголосував за те, щоб відкласти запланований на 1 липня початок приймання іноземних вакцинованих від коронавірусу туристів з ряду країн в приватному порядку до 1 серпня.

Виїжджають за кордон громадяни Ізраїлю перед посадкою в літак будуть зобов'язані підписати декларацію з обіцянкою не відвідувати країни з високим рівнем ризику зараження новими штамами COVID-19.

На засіданні Уряду також було прийнято рішення повернути обов'язкове носіння масок, якщо в країні буде спостерігатися в середньому 100 щоденних випадків зараження коронавірусом протягом тижня.