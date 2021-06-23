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Ізраїль відклав до серпня в'їзд вакцинованим іноземцям

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Єрусалим, Середа 23 червня 2021 21:35
Ізраїль відклав до серпня в'їзд вакцинованим іноземцям Фото: Ізраїль відклав до серпня прийом щеплених приватних туристів (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кабінет міністрів Ізраїлю прийняв рішення відкласти на місяць в'їзд вакцинованим від коронавірусу туристам в приватному порядку. Цей крок був прийнятий на тлі зростання числа щоденних випадків COVID-19 через поширення штаму "Дельта".

Про це повідомило видання Times of Israel.

Уряд проголосував за те, щоб відкласти запланований на 1 липня початок приймання іноземних вакцинованих від коронавірусу туристів з ряду країн в приватному порядку до 1 серпня.

Виїжджають за кордон громадяни Ізраїлю перед посадкою в літак будуть зобов'язані підписати декларацію з обіцянкою не відвідувати країни з високим рівнем ризику зараження новими штамами COVID-19.

На засіданні Уряду також було прийнято рішення повернути обов'язкове носіння масок, якщо в країні буде спостерігатися в середньому 100 щоденних випадків зараження коронавірусом протягом тижня.

Нагадаємо, 20 червня уряд Ізраїлю вирішив дозволити з 1 липня в'їзд вакцинованих туристів в приватному порядку.

Сьогодні, 23 червня, влада Ізраїлю закликала населення країни дотримуватися обережності через нову хвилю коронавірусу, яку спровокував штам COVID - 19 " Дельта".

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