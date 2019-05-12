Израиль открыл КПП на границе с сектором Газа

Иллюстративное фото (idfblog.com)

КПП не действовали с 4 мая

В Министерстве обороны Израиля сообщили, что властями было вновь открыто 2 контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с сектором Газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

Сообщается, что израильские власти приняли решение об открытии двух КПП на границе с сектором Газа Керм Эбу Салим и Бейт-Занун, которые были закрыты с 4 мая 2019 года. Закрытие КПП были вызваны обоюдными обстрелами между Израилем и группировок со стороны палестинского анклава.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в секторе Газа объявили о перемирии с Израилем. Сообщается, что стороны при посредничестве Египта достигли нового соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу с 04:30 по местному времени, а информацию о перемирии подтвердил телеканал ХАМАСа.

Напомним, что в Израиле заявили о возможной атаке Ирана из-за конфликта с США. По словам израильского министра энергетики Юваля Штайница, ситуация в Персидском заливе продолжает накаляться". Он не исключает вооруженной конфронтации, если напряжение продолжит расти.