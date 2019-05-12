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Ізраїль відкрив КПП на кордоні з сектором Газа

Новини » Політика    12.05.2019 - 15:23
Ізраїль відкрив КПП на кордоні з сектором Газа
Ілюстративне фото (idfblog.com)

КПП не діяли з 4 травня

У Міністерстві оборони Ізраїлю повідомили, що владою було знову відкрито 2 контрольно-пропускні пункти (КПП) на кордоні з сектором Газа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

Повідомляється, що ізраїльська влада прийняла рішення про відкриття двох КПП на кордоні з сектором Газа Кермен Ебу Салім і Бейт-Занун, які були закриті з 4 травня 2019 року. Закриття КПП були викликані обопільними обстрілом між Ізраїлем і угруповань з боку палестинського анклаву.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в секторі Газа оголосили про перемир'я з Ізраїлем. Повідомляється, що сторони за посередництва Єгипту досягли нової угоди про припинення вогню, яке набуло чинності з 04:30 за місцевим часом, а інформацію про перемир'я підтвердив телеканал Хамасу.

Нагадаємо, що в Ізраїлі заявили про можливу атаку Ірану з-за конфлікту з США. За словами ізраїльського міністра енергетики Юваль Штайніц, ситуація в Перській затоці продовжує загострюватися". Він не виключає збройної конфронтації, якщо напруга продовжить рости.

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