В Израиле заявили о возможной атаке Ирана из-за конфликта с США

Фото: Юваль Штайниц (un.org)

Израильский министр не исключает нападение Ирана из-за обострения конфликта с США

Министр энергетики Израиля Юваль Штайниц заявил, что не исключает военную агрессию Ирана или проиранских боевиков из-за обострения конфликта между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам израильского министра, ситуация в Персидском заливе продолжает накаляться". Он не исключает вооруженной конфронтации, если напряжение продолжит расти.

"Если между Ираном и США или между Ираном и его соседями вспыхнет конфликт, я не исключаю, что они активизируют "Хезболу" и "Исламских джихад" в секторе Газа, или даже попытаются запустить ракеты из Ирана по Израилю", - подчеркнул Штайниц.

Отмечается, что израильские военные отказались комментировать, готовятся ли они к возможным угрозам связанным с обострением отношений между США и Тегераном.

Напомним, 9 мая президент США Дональд Трамп в своем выступлении не стал исключать военного противостояния с Ираном, однако отметил, что остается открытым к переговорам с иранскими властями. В ответ Тегеран отказался вести переговоры с Вашингтоном.

Ранее глава Министерства иностранных дел Британии Джереми Хант предупредил Иран о "последствиях" в связи с отказом выполнять обязательства в рамках ядерной сделки.