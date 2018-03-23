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Израиль откроет расследование в отношении Facebook

НовостиОбщество    23.03.2018 - 19:46
Фото: логотип Facebook (из открытых источников)
Фото: логотип Facebook (из открытых источников)

В Израиле подозревают Facebook в краже личных данных своих граждан

Израиль начал расследование в отношении компании Facebook, после того как выяснилось, что британская компания Cambridge Analytica сомнительным образом получила персональные данные более 50 млн пользователей соцсети и с их помощью оказывала поддержку предвыборной кампании президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В частности, сообщается, что Министерство юстиции Израиля будет проверять, не были ли персональные данные граждан страны незаконно использованы в нарушение права на частную жизнь.

Согласно израильским законам, частные сведения могут быть использованы только в заранее оговоренных целях и только с согласия самого человека.

Ранее министр юстиции Израиля уже заявлял, что страна изучает возможность судебного разбирательства с Twitter в связи с игнорированием соцсетью требований убрать контент, поощряющий терроризм.

Власти США, Евросоюза и британский парламент потребовали от Facebook объяснений в связи с доступом британской компании Cambridge Analytica к персональным данным пользователей.

Напомним, как сообщалось ранее, основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг признал, что компания "допустила ошибки" на фоне скандала из компанией Cambridge Analytica, когда стало известно о сборе личных данных 50 млн пользователей.

Цукерберг пообещал внести изменения, которые усложнили бы сторонним приложениям сбор информации пользователей.

Также сообщалось, что акции Facebook потеряли 1,8% на торгах на Нью-Йоркской бирже на фоне скандала, и на 10% с момента начала разоблачений.

Цукерберг признал ошибку Facebook из-за скандала об утечке данных Цукерберга вызвали дать показания в британском парламенте из-за скандала с потерей данных
Теги публикации: Facebook, Израиль  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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