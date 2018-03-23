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Ізраїль відкриє розслідування відносно Facebook

НовиниСуспільство    23.03.2018 - 19:46
Фото: логотип Facebook (з відкритих джерел)
Фото: логотип Facebook (з відкритих джерел)

В Ізраїлі підозрюють Facebook в крадіжці особистих даних своїх громадян

Ізраїль почав розслідування відносно компанії Facebook, після того як з'ясувалося, що британська компанія Cambridge Analytica сумнівним чином отримала персональні дані більше 50 млн користувачів соцмережі і з їх допомогою надавала підтримку передвиборної кампанії президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Зокрема, повідомляється, що Міністерство юстиції Ізраїлю буде перевіряти, чи не були персональні дані громадян країни незаконно використані порушення права на приватне життя.

Згідно з ізраїльськими законами, приватні відомості можуть бути використані тільки в заздалегідь обумовлених цілях і лише за згодою самої людини.

Раніше міністр юстиції Ізраїлю вже заявляв, що країна вивчає можливість судового розгляду з Twitter у зв'язку з ігноруванням соцмережею вимог прибрати контент, який заохочує тероризм.

Влада США, Євросоюзу і британський парламент зажадали від Facebook пояснень у зв'язку з доступом британської компанії Cambridge Analytica до персональних даних користувачів.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг визнав, що компанія "припустилася помилки" на тлі скандалу з компанією Cambridge Analytica, коли стало відомо про збір особистих даних 50 млн користувачів.

Цукерберг пообіцяв внести зміни, які ускладнили б стороннім додаткам збір інформації користувачів.

Також повідомлялося, що акції Facebook втратили 1,8% на торгах на Нью-Йоркській біржі на тлі скандалу, і на 10% з моменту початку викриттів.

Цукерберг визнав помилку Facebook через скандал про витік даних Цукерберга викликали дати свідчення в британському парламенті через скандал з втратою даних
Теги публікації: Facebook, Ізраїль  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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