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Израиль откроет аэропорт Бен-Гурион и будет пускать до 2 тысяч пассажиров в сутки

Автор: Роман Тверденко

В Израиле решили открыть международный аэропорт Бен-Гурион возле Тель-Авива. В страну в сутки будут пускать до двух тысяч пассажиров.

Об этом сообщает Times Of Israel.

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Возобновление авиарейсов состоится 20 февраля. В сутки будут пускать до двух тысяч человек с целью пустить в страну израильтян, которые остались за границей.

Также ожидается, что допуск для перелетов получат различные авиаперевозчики, кроме национального авиаоператора Израиля. Кроме этого, все прибывающие, скорее всего, будут вынуждены отправится на самоизоляцию в гостиницах, если они уже не были привиты от коронавируса.

Авиасообщение в Израиле было приостановлено 25 января для того, чтобы избежать распространения в стране новых штаммов коронавируса.

Ранее сообщалось, в Израиле разрешили возобновить работу музеев и библиотек. Также снова будут проводить культурные мероприятия.

Также известно, что Министерство здравоохранения Израиля разрабатывает программу стимулирования населения к вакцинации от коронавируса. Она может включать снятие ряда ограничений для привитых и усложнение прохождения ПЦР-теста.

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