Ізраїль відкриє аеропорт Бен-Гуріон і буде пускати до 2 тисяч пасажирів на добу

В Ізраїлі вирішили відкрити міжнародний аеропорт Бен-Гуріон біля Тель-Авіва. В країну на добу будуть пускати до двох тисяч пасажирів.

Відновлення авіарейсів відбудеться 20 лютого. У добу будуть пускати до двох тисяч осіб з метою пустити в країну ізраїльтян, які залишилися за кордоном.

Також очікується, що допуск для перельотів отримають різні авіаперевізники, крім національного авіаоператора Ізраїлю. Крім цього, все прибувають, швидше за все, будуть змушені відправиться на самоізоляцію в готелях, якщо вони вже не були щеплені від коронавірусу.

Авіасполучення в Ізраїлі було призупинено 25 січня для того, щоб уникнути поширення в країні нових штамів коронавірусу.