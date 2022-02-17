Израиль откажется от ковид-паспортов: названа дата

Как заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет на совещании со специалистами Минздрава страны и главами министерств, что "эта волна позади и настало время постепенно снимать ограничения".

В частности, во время совещания было принято решение о том, что с 1 марта будет отменен "зеленый паспорт" и останется в силе лишь обязанность делать антиген-тест перед посещением домов престарелых.

Также Израиль в марте намерен разрешить въезд в страну всем привитым, а впоследствии и непривитым.

Сейчас "зеленые паспорта" отменены для ресторанов и торговых центров, а действуют лишь для крупных массовых мероприятий, банкетов и выставок.

Известно, что с начала пандемии в Израиле было выявлено 3 502 536 случаев коронавируса. За минувшие сутки около 21 000.