Ізраїль відмовиться від ковід-паспортів: названо дату

Влада Ізраїлю має намір скасувати дію "зелених паспортів" в країні с 1 березня. При цьому масковий режим залишиться обов'язковим лише для закритих приміщень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на newsru.co.il.
Як заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет на нараді зі спеціалістами МОЗ країни та головами міністерств, що "ця хвиля позаду і настав час поступово знімати обмеження".
Зокрема, під час наради було прийнято рішення про те, що з 1 березня буде скасовано "зелений паспорт" і залишити чинним лише обов'язок робити антиген-тест перед відвідуванням будинків для літніх людей.
Також Ізраїль у березні має намір дозволити в'їзд у країну всім щепленим, а згодом і нещепленим.
Зараз "зелені паспорти" скасовані для ресторанів та торгових центрів, а діють лише для великих масових заходів, банкетів та виставок.
Відомо, що від початку пандемії в Ізраїлі було виявлено 3 502 536 випадків коронавірусу. За минулу добу близько 21 000.
Нагадаємо, Англія у березні цього року планує скасувати всі карантинні обмеження.
Додамо, про пом'якшення карантину, попри хвилю "Омікрону", заявила і влада Данії.
Зазначимо, ВООЗ відреагувала на скасування карантину в країнах та закликала захистити людей іншими способами.