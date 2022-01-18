Англия может отменить все карантинные ограничения в марте

В Великобритании офис премьер-министра разрабатывает планы по отмене всех карантинных ограничений в Англии. Их могут снять уже в марте текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

В частности, власти рассматривают возможность отмены обязательной самоизоляции для больных COVID-19, заявляя, что "было бы неправильным сохранить это ограничение в долгосрочной перспективе".

Местные СМИ отмечают, что юридическое требование самоизоляции, которое в случае нарушения наказывается штрафом в размере до 10 000 фунтов, является одним из нескольких законодательных актов о коронавирусе в Британии, однако его срок истекает в марте.

Указано, что рекомендации по дистанционной работе и COVID-паспорта, которые ввели с обнаружением нового штамма "Омикрон", могут быть отменены.

Впрочем, масочный режим оставят в краткосрочной перспективе.

Так, планируется, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет серию совещаний, чтобы просмотреть траекторию данных о коронавирусе.

Стоит отметить, что в своем осенне-зимнем плане правительство Британии заявляло, что пересмотрит правила по самоизоляции до конца марта 2022 года, однако это решение было принято до того, как в стране выявили случаи штамма "Омикрон".