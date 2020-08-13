Фото: прапор Ізраїлю (minagro.gov.ua)

Ізраїль і ОАЕ погодили мирну угоду

Ізраїль відмовився від анексії палестинських територій. Це є однією з умов мирної угоди між Ізраїлем і ОАЕ.

Про це у Twitter написав спадкоємний принц Абу-Дабі Мухаммед бен Заїд.

За його словами, також в рамках домовленостей, ОАЕ та Ізраїль розроблять дорожню карту для початку співпраці між двома державами.

"Під час розмови з президентом (США - ред.) Трампом і прем'єр-міністром Ізраїлю - ред.) Нетаньяху було досягнуто угоду про припинення подальшої анексії Ізраїлем палестинських територій", - написав бен Заїд.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ОАЕ погодили умови мирної угоди між країнами. При цьому ОАЕ стали першою країною Перської затоки, з яким Ізраїль почав дипломатичні відносини.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року в уряді Ізраїлю заявили, що планують укласти угоду про ненапад з арабськими країнами Перської затоки.

При цьому на початку серпня прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямі Нетаньяху заявив, що питання анексії частини Західного берега річки Йордан ще не знято з порядку денного.