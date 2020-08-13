ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ізраїль відмовився від анексії палестинських територій

Четвер 13 серпня 2020 18:53
Ізраїль відмовився від анексії палестинських територій
Фото: прапор Ізраїлю (minagro.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Ізраїль і ОАЕ погодили мирну угоду

Ізраїль відмовився від анексії палестинських територій. Це є однією з умов мирної угоди між Ізраїлем і ОАЕ.

Про це у Twitter написав спадкоємний принц Абу-Дабі Мухаммед бен Заїд.

За його словами, також в рамках домовленостей, ОАЕ та Ізраїль розроблять дорожню карту для початку співпраці між двома державами.

"Під час розмови з президентом (США - ред.) Трампом і прем'єр-міністром Ізраїлю - ред.) Нетаньяху було досягнуто угоду про припинення подальшої анексії Ізраїлем палестинських територій", - написав бен Заїд.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ОАЕ погодили умови мирної угоди між країнами. При цьому ОАЕ стали першою країною Перської затоки, з яким Ізраїль почав дипломатичні відносини.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року в уряді Ізраїлю заявили, що планують укласти угоду про ненапад з арабськими країнами Перської затоки.

При цьому на початку серпня прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямі Нетаньяху заявив, що питання анексії частини Західного берега річки Йордан ще не знято з порядку денного.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ІзраїльаннексияПалестинаОб'єднані Арабські Емірати
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся