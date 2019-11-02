Израиль осуществил авиаудары по сектору Газа

Израиль осуществил серию авиаударов по объектам ХАМАС на территории сектора Газа в ответ на ракетный обстрел. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Армии обороны Израиля в Twitter.

Как сообщается, в ответ на ракетный обстрел, осуществленный с территории сектора Газа, израильские военные нанесли удары по объектам ХАМАС. В частности, удары были осуществлены по военно-морским силам и учебным соединениям, объектам по изготовлению и хранению оружия.

Кроме того, израильские военные обнародовали видеозапись ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа.

Напомним, ранее в Армии обороны Израиля заявили о запуске ракеты с территории сектрора Газа. В вооруженных силах Израиля отметили, что запуск ракеты был осуществлен почти после месяца относительного затишья.

Добавим, в начале сентября самолеты Военно-воздушных сил Израиля совершили серию ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный запуск. Удары были нанесены по заводу по производству оружия, военно-морскому комплексу и тоннелях.