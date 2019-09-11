Израиль нанес авиаудары по сектору Газа

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Удары были нанесены по заводу по производству оружия, военно-морскому комплексу

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по объектам движения Хамас в секторе Газа спустя несколько часов после того, как в сторону Израиля были выпущены две ракеты. Об этом сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.

Удары были нанесены по заводу по производству оружия, военно-морскому комплексу и тоннелям, используемыми членами "Хамаса".

"Наши истребители нанесли 15 ударов по террористическим целям в секторе Газа в ответ на ракеты, выпущенные по Израилю",- говорится в сообщении.

Напомним, 26 августа израильская система воздушной обороны "Железный купол" перехватила две из трех выпущенных из сектора Газы по территории Израиля ракет. Третья запущенная из сектора Газа ракета приземлилась возле шоссе 34 на юге Израиля, на месте ее падения возник пожар. Туда прибыли аварийные службы, в результате пожара никто не пострадал.

РБК-Украина писало, что в конце июля глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что решил приостановить выполнение соглашений с Израилем на фоне ухудшения отношений между двумя сторонами, назвав снос Израилем домов палестинцев в окрестностях Восточного Иерусалима "этническими чистками".