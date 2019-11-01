Израиль заявил о запуске ракеты из Сектора Газа

Фото: израильские военные

Ракету выпустили после почти месяца затишья

Израильские военные зафиксировали запуск ракеты с территории сектора Газа. Об этом сообщила Армия обороны Израиля, передает РБК-Украина со ссылкой на ее аккаунт в Twitter.

В израильских вооруженных силах отмечают, что пуск ракеты был произведен после почти месяца относительного затишья.

"После почти месяца относительного затишья из сектора Газа была выпущена ракета в сторону Израиля", - сказано в сообщении.

Боевики из сектора Газа, подконтрольного ХАМАС, и Израиль регулярно обмениваются ракетными ударами.

Предыдущий раз ракеты из сектора Газа были выпущены по Израилю в сентябре.

Напомним, в сентябре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война в секторе Газа может начаться в любой момент.