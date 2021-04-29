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Израиль осудил марш в Киеве ко дню создания дивизии СС

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Израиля осудило проведение в Киеве марша ко дню создания дивизии СС "Галичина". В Израиле напомнили, что подразделения СС причастны к преступлениям во время Холокоста.

Об этом говорится в заявлении МИД Израиля на странице в Facebook.

В израильском министерстве выразили обеспокоенность вчерашним мероприятием и осудили "прославление нацистских коллаборационистов".

"Мы осуждаем продолжение прославление нацистских коллаборационистов и ожидаем, что украинское правительство однозначно осудит все подобные явления и не допустит их повторения", - заявили в МИД.

В министерстве добавили, что борьба с антисемитизмом является не только внутренним вопросом каждой страны, но и "частью коллективной ответственности человеческих обществ".

Напомним, 28 апреля в Киеве провели марш вышиванок ко дню создания дивизии СС "Галичина". Участники мероприятия прошли маршем от площади Арсенальной до Майдана Независимости.

Добавим, в интервью РБК-Украина посол Израиля Йоэль Лион заявил о необходимости закрепления разработанного IHRA определения антисемитизма в украинском законодательстве, что помогло бы Украине бороться с антисемитизмом.

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