Израиль осудил марш в Киеве ко дню создания дивизии СС

Министерство иностранных дел Израиля осудило проведение в Киеве марша ко дню создания дивизии СС "Галичина". В Израиле напомнили, что подразделения СС причастны к преступлениям во время Холокоста.
Об этом говорится в заявлении МИД Израиля на странице в Facebook.
В израильском министерстве выразили обеспокоенность вчерашним мероприятием и осудили "прославление нацистских коллаборационистов".
"Мы осуждаем продолжение прославление нацистских коллаборационистов и ожидаем, что украинское правительство однозначно осудит все подобные явления и не допустит их повторения", - заявили в МИД.
В министерстве добавили, что борьба с антисемитизмом является не только внутренним вопросом каждой страны, но и "частью коллективной ответственности человеческих обществ".
Напомним, 28 апреля в Киеве провели марш вышиванок ко дню создания дивизии СС "Галичина". Участники мероприятия прошли маршем от площади Арсенальной до Майдана Независимости.
Добавим, в интервью РБК-Украина посол Израиля Йоэль Лион заявил о необходимости закрепления разработанного IHRA определения антисемитизма в украинском законодательстве, что помогло бы Украине бороться с антисемитизмом.