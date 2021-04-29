Израиль осудил марш в Киеве ко дню создания дивизии СС

Министерство иностранных дел Израиля осудило проведение в Киеве марша ко дню создания дивизии СС "Галичина" . В Израиле напомнили, что подразделения СС причастны к преступлениям во время Холокоста.

Об этом говорится в заявлении МИД Израиля на странице в Facebook .

В израильском министерстве выразили обеспокоенность вчерашним мероприятием и осудили "прославление нацистских коллаборационистов".

"Мы осуждаем продолжение прославление нацистских коллаборационистов и ожидаем, что украинское правительство однозначно осудит все подобные явления и не допустит их повторения", - заявили в МИД.

В министерстве добавили, что борьба с антисемитизмом является не только внутренним вопросом каждой страны, но и "частью коллективной ответственности человеческих обществ".