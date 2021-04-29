Ізраїль засудив марш у Києві до дня створення дивізії СС

Міністерство закордонних справ Ізраїля засудило проведення в Києві маршу до дня створення дивізії СС "Галичина". В Ізраїлі нагадали, що підрозділи СС причетні до злочинів під час Голокосту.
Про це йдеться в заяві МЗС Ізраїля на сторінці у Facebook.
В ізраїльському міністерстві висловили стурбованість вчорашнім заходом та засудили "прославлення нацистських колабораціоністів".
"Ми засуджуємо продовження прославлення нацистських колабораціоністів і очікуємо, що український уряд однозначно засудить усі подібні явища і не допустить їх повторення", - заявили в МЗС.
У міністерстві додали, що боротьба з антисемітизмом є не лише внутрішнім питанням кожної країни, але й "частиною колективної відповідальності людських суспільств".
Нагадаємо, 28 квітня у Києві провели марш вишиванок до дня створення дивізії СС "Галичина". Учасники заходу пройшли маршем від площі Арсенальної до Майдану Незалежності.
Додамо, в інтерв'ю РБК-Україна посол Ізраїля Йоель Ліон заявив про необхідність закріплення розробленого IHRA визначення антисемітизму в українському законодавстві, що допомогло б Україні боротися з антисемітизмом.