Ізраїль засудив марш у Києві до дня створення дивізії СС

Міністерство закордонних справ Ізраїля засудило проведення в Києві маршу до дня створення дивізії СС "Галичина" . В Ізраїлі нагадали, що підрозділи СС причетні до злочинів під час Голокосту.

Про це йдеться в заяві МЗС Ізраїля на сторінці у Facebook .

В ізраїльському міністерстві висловили стурбованість вчорашнім заходом та засудили "прославлення нацистських колабораціоністів".

"Ми засуджуємо продовження прославлення нацистських колабораціоністів і очікуємо, що український уряд однозначно засудить усі подібні явища і не допустить їх повторення", - заявили в МЗС.

У міністерстві додали, що боротьба з антисемітизмом є не лише внутрішнім питанням кожної країни, але й "частиною колективної відповідальності людських суспільств".