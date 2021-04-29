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Ізраїль засудив марш у Києві до дня створення дивізії СС

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ Ізраїля засудило проведення в Києві маршу до дня створення дивізії СС "Галичина". В Ізраїлі нагадали, що підрозділи СС причетні до злочинів під час Голокосту.

Про це йдеться в заяві МЗС Ізраїля на сторінці у Facebook.

В ізраїльському міністерстві висловили стурбованість вчорашнім заходом та засудили "прославлення нацистських колабораціоністів".

"Ми засуджуємо продовження прославлення нацистських колабораціоністів і очікуємо, що український уряд однозначно засудить усі подібні явища і не допустить їх повторення", - заявили в МЗС.

У міністерстві додали, що боротьба з антисемітизмом є не лише внутрішнім питанням кожної країни, але й "частиною колективної відповідальності людських суспільств".

Нагадаємо, 28 квітня у Києві провели марш вишиванок до дня створення дивізії СС "Галичина". Учасники заходу пройшли маршем від площі Арсенальної до Майдану Незалежності.

Додамо, в інтерв'ю РБК-Україна посол Ізраїля Йоель Ліон заявив про необхідність закріплення розробленого IHRA визначення антисемітизму в українському законодавстві, що допомогло б Україні боротися з антисемітизмом.

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