ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ізраїль обстріляли з сектору Гази

Новини » Надзвичайні події     05.07.2020 - 19:57
Ізраїль обстріляли з сектору Гази
Фото: сектор Гази (flickr.com/idfonline)

У бік Ізраїлю випустили 2 ракети

По території Ізраїлю випустили 2 ракети. Обстріл здійснили з сектору Гази, який контролює Палестина.

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю у Twitter.

Чи досягли ракети цілі, а також чи є жертви або постраждалі в результаті обстрілу військові не інформують.

Ізраїль обстріляли з сектору Гази

Зазначимо, обстріли з сектору Гази також було зафіксовано 27 березня, 6 травня і 15 червня. Тоді ізраїльські військові у відповідь атакували десятки об'єктів ХАМАС по всьому сектору Гази.

Нагадаємо, 26 червня Ізраїль здійснив удар по сектору Гази у відповідь на ракетний обстріл з боку бойовиків ХАМАС.

Крім того, у лютому з сектору Гази по ізраїльській території випустили декілька десятків ракет.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Сектор ГазаобстрелІзраїльракета
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся