Израиль обстрелял боевиков на границе с Сектром Газа, есть погибшие

Израильские силы открыли огонь по группе палестинских вооруженных людей, когда они пытались пересечь границу Газы. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам палестинских чиновников в области здравоохранения, трое человек на границе были убиты. Палестинские медики заявили, что они извлекли три тела с места, а сотрудники больницы в Газе сказали, что четвертый человек получил ранения.

"Некоторое время назад военнослужащие Сил обороны Израиля обнаружили несколько вооруженных подозреваемых, прилегающих к забору безопасности в северной части сектора Газа. Штурмовой вертолет Сил обороны и танк обстреляли их", - сообщили израильские военные.

Инцидент произошел вскоре после того, как три израильских ракеты были выпущены из Газы в Израиль. Как потом сообщили израильские военные и полиция, одна из ракет приземлилась в городе недалеко от границы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по территории Израиля из сектора Газа были выпущены три ракеты, две из которых удалось перехватить системе противовоздушной обороны "Железный купол".