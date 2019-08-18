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Из сектора Газа по Израилю выпустили 3 ракеты

Новости » Происшествия    18.08.2019 - 01:18
Из сектора Газа по Израилю выпустили 3 ракеты
Фото: граница Израиля и сектора Газа (wikipedia.org)

Силам ПВО Израиля удалось перехватить две из выпущенных ракет

По территории Израиля из сектора Газа были выпущены три ракеты, две из которых удалось перехватить системе противовоздушной обороны "Железный купол". Об этом сообщила Армия обороны Израиля, передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Twitter.

Куда попала третья выпущенная палестинцами ракета, не сообщается.

"Из сектора Газа выпустили три ракеты по израильской территории, две из которых перехватила система ПВО "Железный купол", - говорится в сообщении.

Военные также отметили, что ракеты по Израилю из сектора Газа запускают второй день подряд,.

Ранее израильские военные сообщали, что на юге страны сработали сирены, оповещающие о воздушной тревоге.

16 августа израильские военные нанесли удар по двум подземным объектам, принадлежащим палестинскому движению ХАМАС в ответ на как минимум одну выпущенную из сектора Газа ракету, которую также перехватила система ПВО.

Напомним, в конце июля глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что решил приостановить выполнение соглашений с Израилем на фоне ухудшения отношений между двумя сторонами, назвав сносы Израилем домов палестинцев в окрестностях Восточного Иерусалима "этническими чистками".

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