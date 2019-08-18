Ізраїль обстріляв бойовиків на кордоні з Сектром Газа, є загиблі

Ізраїльські сили відкрили вогонь по групі палестинських збройних людей, коли вони намагалися перетнути кордон Гази. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами палестинських чиновників в області охорони здоров'я, троє людей на кордоні було вбито. Палестинські медики заявили, що вони витягли три тіла з місця, а працівники лікарні в Газі сказали, що четвертий чоловік отримав поранення.

"Деякий час тому військовослужбовці Сил оборони Ізраїлю виявили кількох озброєних підозрюваних, прилеглих до паркану безпеки в північній частині сектора Газа. Штурмовий гелікоптер Сил оборони і танк обстріляли їх", - повідомили ізраїльські військові.

Інцидент стався невдовзі після того, як три ізраїльських ракети були випущені з Гази в Ізраїль. Як потім повідомили ізраїльські військові і поліція, одна з ракет приземлилася в місті недалеко від кордону.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що по території Ізраїлю з сектора Газа було випущено три ракети, дві з яких вдалося перехопити системі протиповітряної оборони "Залізний купол".