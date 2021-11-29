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Ізраїль стурбований відновленням переговорів щодо ядерної угоди між Іраном і США

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Ізраїль, Понеділок 29 листопада 2021 06:21
Ізраїль стурбований відновленням переговорів щодо ядерної угоди між Іраном і США Фото: Нафталі Беннетт, прем'єр-міністр Ізраїлю (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Ізраїль стурбований відновленням переговорів щодо ядерної угоди між Іраном і США, які заплановані на 29 листопада. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

За його словами, Ізраїль дуже стурбований готовністю зняти санкції з Ірану.

"Ізраїль дуже стурбований готовністю зняти санкції і дозволити потік мільярдів в Іран в обмін на недостатні обмеження на ядерну програму. Це послання, яке ми всіляко передаємо як американцям, так і іншим країнам, які ведуть переговори з Іраном", - сказав він.

Беннетт зазначив, що на цьому тижні міністр закордонних справ Яїр Лапід передасть таке ж послання прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону в Лондоні і президенту Франції Еммануелю Макрону в Парижі.

Нагадаємо, що пперемовини щодо ядерної угоди з Іраном повинні відновитися 29 листопада. Таку заяву зробили в Європейській дипломатичній службі.

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Ізраїль Іран Сполучені Штати Америки Ядерна угода
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