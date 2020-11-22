Израиль нанес удар по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Палестинские боевики выпустили ракету по Израилю, вызвав ответные авиаудары по сектору Газа. Сообщений о жертвах по обе стороны границы не поступало.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Полиция Израиля сообщила, что ракета, выпущенная в Газу в субботу вечером, повредила фабрику в южном городе Ашкелон.

Израильские военные заявили, что их самолет нанес ответный удар по нескольким военным объектам, принадлежащим Хамасу, исламистской вооруженной группировке, контролирующей Газу.

Удары были нанесены по целям в городе Газа и городах Рафах и Хан-Юнис на юге сектора Газа, где с некоторых мест можно было увидеть пламя и клубы дыма.

Ни одна из военных групп Газы сразу не взяла на себя ответственность за запуск ракеты. Последний раз Израиль и ХАМАС вели войну в 2014 году и с тех пор несколько раз обстрелы возобновлялись, хотя в последние месяцы граница в основном была спокойной.

"Террористическая организация ХАМАС несет ответственность за все события, происходящие в секторе Газа, и будет нести последствия террористической деятельности против израильского гражданского населения", - говорится в заявлении военных.

Как сообщало РБК-Украина, в сентябре 2020 года две ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля.

В августе группировки, находящиеся на территории сектора Газа, выпустили ракету в сторону территории Израиля; ее перехватила система противовоздушной обороны "Железный щит".