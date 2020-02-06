Израиль нанес ракетный удар по Сирии, есть погибшие

Израильские военные истребители нанесли ракетный удар в окрестностях Дамаска. Об этом сообщает Haaretz.

По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате атаки были убиты как минимум 23 человека. В то же время сирийские государственные СМИ заявили, что воздушная защита сбила большинство израильских ракет, ранены только 8 военных.

Сообщается, что первая атака была направлена на военные позиции в окрестностях Дамаска. Через 30 минут были атакованы окрестности провинций Дара, Эль-Кунейтра и Риф-Дамаск. Также были атакованы Голанские высоты, где базируются ополченцы, поддерживаемые Ираном.

Напомним, ранее из сектора Газы были выпущены три ракеты по территории Израиля. В ответ ВВС армии обороны Израиля нанесли серию ударов по военным объектам радикального движения ХАМАС. Израильские самолеты атаковали несколько целей, в частности, обстрелу подвергся объект, на котором радикалы собирали оружие для боевого крыла движения.

Также РБК-Украина сообщало, что Европейский союз призвал к прекращению ударов по сирийскому городу Идлиб. В ЕС отметили, что на данный момент нет военного решения сирийского конфликта.