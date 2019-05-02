Израиль нанес ответные авиаудары по целям ХАМАС

Израильские военные нанесли авиаудары по целям движения ХАМАС на территории Сектора Газа. Об этом говорится в Twitter пресс-службы Армии обороны Израиля.

Сообщается, что авиаудары были сделаны в ответ на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой.

"В ответ на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой, осуществленный ранее с территории сектора Газа в сторону Израиля, наши ВВС недавно нанесли удары по нескольким террористическим целям ХАМАС в секторе Газа", - отмечено в заявлении.

Напомним, 25 марта 2019 из сектора Газа впервые за 5 лет обстреляли центральную часть Израиля. В результате ракетного обстрела в Израиле пострадали шестеро человек.

РБК-Украина писало, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) применила истребители для атаки 15 объектов палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа.

Ранее сообщалось, что за неделю палестинское движением ХАМАС выпустило десятки ракет по израильским гражданским лицам.