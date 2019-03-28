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Армия Израиля назвала число ракет, выпущенных со стороны ХАМАС за неделю 

Новости » Происшествия    28.03.2019 - 06:39
Армия Израиля назвала число ракет, выпущенных со стороны ХАМАС за неделю 
Фото: израильские военные на южной границе (twitter.com/IDF)

Израиль укрепил южную границу после атак со стороны палестинцев

На этой неделе палестинское движением ХАМАС выпустило десятки ракет по израильским гражданским лицам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на   Армию обороны Израиля.

По сообщению Армии в Twitter, в этом году ХАМАС организовывал жестокие беспорядки почти каждый день.

"Мы укрепили наших солдат на юге Израиля. Эти войска положат конец террору ХАМАСа", - указано в заявлении.

Армия Израиля назвала число ракет, выпущенных со стороны ХАМАС за неделю 

Напомним, 25 марта 2019 из сектора Газа впервые за 5 лет обстреляли центральную часть Израиля. В результате ракетного обстрела в Израиле пострадали шестеро человек.

Вскоре высокопоставленный чиновник ХАМАС, заявил, что ракетный обстрел Израиля был заказан Ираном. ХАМАС дал свое благословение на ракетную атаку, чтобы сорвать предвыборную кампанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Иран приказал, чтобы группа "Исламский джихад" действовала из Газы для проведения атаки. 

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