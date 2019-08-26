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Израиль перехватил две из трех выпущенных из сектора Газа ракет

Новости » Происшествия    26.08.2019 - 02:28
Израиль перехватил две из трех выпущенных из сектора Газа ракет
Фото: граница Израиля и сектора Газа (wikipedia.org)

В результате падения третьей ракеты возник пожар

Израильская система воздушной обороны "Железный купол" перехватила две из трех выпущенных из сектора Газа по территории Израиля ракет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Армии обороны Израиля.

Военные рассказали, что система раннего оповещения сработала в городе Сдерот, в поселении Авивим, киббуцах Гевим, Ор ха-Нер и Нир-Ам, а также на территории колледжа "Сапир".

Третья запущенная из сектора Газа ракета приземлилась возле шоссе 34 на юге Израиля, на месте ее падения возник пожар. Туда прибыли аварийные службы, в результате пожара никто не пострадал.

Напомним, 18 августа израильские силы открыли огонь по группе палестинских вооруженных людей, когда они пытались пересечь границу Газы. По словам палестинских чиновников в области здравоохранения, трое человек на границе были убиты, один ранен.

В Израиле сообщили, что военнослужащие Армии обороны Израиля обнаружили несколько вооруженных подозреваемых, прилегающих к забору безопасности в северной части сектора Газа, их обстреляли штурмовой вертолет и танк.

Израиль обстрелял боевиков на границе с Сектром Газа, есть погибшие Из сектора Газа по Израилю выпустили 3 ракеты
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