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Ізраїль завдав авіаударів по сектору Гази

Новини » Надзвичайні події    11.09.2019 - 08:20
Ізраїль завдав авіаударів по сектору Гази
Ілюстративне фото (rfsmediaoffice.com)

Удари були нанесені по заводу з виробництва зброї, військово-морського комплексу

Літаки ВПС Ізраїлю завдали ударів по об'єктах руху Хамас в секторі Газа через кілька годин після того, як у бік Ізраїлю були випущені дві ракети. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю в Twitter.

Удари були нанесені по заводу з виробництва зброї, військово-морського комплексу і тунелях, використовуваним членами "Хамасу".

"Наші винищувачі завдали 15 ударів по терористичних цілях у секторі Газа у відповідь на ракети, випущені по Ізраїлю",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 серпня ізраїльська система повітряної оборони "Залізний купол" перехопила дві з трьох випущених із сектора Гази по території Ізраїлю ракет. Третя запущена з сектора Гази ракета приземлилася біля шосе 34 на півдні Ізраїлю, на місці її падіння виникла пожежа. Туди прибули аварійні служби, в результаті пожежі ніхто не постраждав.

РБК-Україна писало, що наприкінці липня глава Палестинської автономії Махмуд Аббас заявив, що вирішив призупинити виконання угод із Ізраїлем на тлі погіршення відносин між двома сторонами, назвавши знесення Ізраїлем будинків палестинців на околицях Східного Єрусалиму "етнічними чистками".

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Новини України Сектор ГазаІзраїльавіаудари
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