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Израиль нанес авиаудар по объектам ХАМАС в ответ на атаку из сектора Газа

Фото: израильские истребители нанесли удары по ХАМАС (idf.il)
Автор: Илона Свиридова

Израильские войска нанесли авиаудар по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетные атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Армии обороны Израиля.

Сообщается, что в ответ на ракетный удар из сектора Газа израильская армия нанесла удар по одному из наиболее значительных объектов ХАМАС по производству ракет. В дополнение к этим ракетным атакам террористы выпустили еще две ракеты по югу Израиля.

"В ответ на эти нападения, направленные против израильского гражданского населения, наши истребители нанесли удар по еще одному объекту ХАМАС по производству оружия в Газе", - отметили в Армии обороны Израиля.

Напомним, на днях президент США Джо Байден после встречи с палестинским лидером Махмудом Аббасом заявлял, что Вашингтон не откажется от усилий по сближению Израиля и Палестины.

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Сектор ГазаХАМАСИзраиль