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США не откажутся от попыток сблизить Израиль и Палестину, - Байден

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Вифлеем, Пятница 15 июля 2022 15:59
США не откажутся от попыток сблизить Израиль и Палестину, - Байден Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Соединенные Штаты Америки (США) не откажутся от попыток сблизить Израиль и Палестину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена, которого цитирует Reuters.

Отметим, сегодня Байден встретился с палестинским лидером Махмудом Аббасом в Вифлееме. По его словам, урегулирование многолетнего конфликта остается целью США.

"Даже если в данный момент нет подходящей почвы для возобновления переговоров, Соединенные Штаты и моя администрация не откажутся от попыток сблизить палестинцев, израильтян и обе стороны", - подчеркнул Байден.

Он также добавил, что на данный момент невозможно достижение принципа "два государства для двух народов".

Напомним, Байден на этой неделе отправился в турне на Ближний Восток, СМИ пишут, что он склоняет премьера Израиля к поставкам вооружений Украине.

Кроме того, Байден пригрозил применить силу, чтобы удержать Иран от ядерного оружия.

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Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Израиль Палестина
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