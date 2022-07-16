RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ізраїль завдав авіаудару по об'єктах ХАМАС у відповідь на атаку з сектора Гази

Фото: ізраїльські винищувачі завдали ударів по ХАМАС (idf.il)
Автор: Ілона Свиридова

Ізраїльські війська завдали авіаудару по об'єктах ХАМАС в секторі Гази у відповідь на ракетні атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Армії оборони Ізраїлю.

Повідомляється, що у відповідь на ракетний удар з сектора Гази ізраїльська армія завдала удару по одному з найбільш значних об'єктів ХАМАС з виробництва ракет. На додаток до цих ракетних атак терористи випустили ще дві ракети по півдню Ізраїлю.

"У відповідь на ці напади, спрямовані проти ізраїльського цивільного населення, наші винищувачі завдали удару по ще одному об'єкту ХАМАС з виробництва зброї в Газі", - зазначили в Армії оборони Ізраїлю.

Нагадаємо, днями президент США Джо Байден після зустрічі з палестинським лідером Махмудом Аббасом заявляв, що Вашингтон не відмовиться від зусиль по зближенню Ізраїлю і Палестини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сектор ГазаХАМАСІзраїль